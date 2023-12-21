الكشف عن تفاصيل شجار ميسي مع «ساحر» المنتخب بسبب أنتونيلا





كشف تقارير صحفية إسبانية، كواليس مشكلة أثيرت داخل غرفة ملابس منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022.

ونشرت صحيفة «ماركا» الاسبانية، خلافا وقع بين نجمي المنتخب، ليونيل ميسي وأليخاندرو جوميز لاعب مونزا الايطالي الحالي، بسبب إهانة الأخير لزوجة نجم انتر ميامي الامريكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن بداية الخلاف نشأت نتيجة تفوه جوميز بكلمات مهينة بشكل ساخر ضد انتونيلا زوجة ميسي أمام لاعبي المنتخب خلال الاحتفال بفوز الارجنتين باحدي مباريات البطولة التي حققها منتخب التانجو، تعليقا على فيديو متداول لزوجة ميسي، أثناء تواجدها في صالة للتدريب مع مدربها الخاص.

ليدخل ميسي في مشادة حادة معه عقب تصرفه الشائن، وهو ما جعل جوميز مجبرا على الاعتذار أمام جميع اللاعبين.

وأوضحت الصحيفة أن هذه ليست الأزمة الأولى التي يتورط بها جوميز في أزمات، بعد أن تم الكشف أنه مارس السحر ضد جيوفاني لو سيلسو، زميله في منتخب الأرجنتين، لضمان مكانه في قائمة المنتخب التي سافرت إلى قطر.

وذكرت أن جوميز حقق غايته بالفعل، وتعرض لو سيلسو لإصابة، ولم يشارك في كأس العالم 2022.

وكشفت تقارير صحفية أرجنتينية في مارس الماضي أن جوميز، اعتاد زيارة ساحر، وقد طلب منه استخدام السحر الأسود لضمان عدم شفاء زميله لوسيلو في الوقت المناسب حتى يضمن مكانه في طائرة البعثة المتجهة إلى الدوحة، وهو ما حدث بالفعل.

مضيفة أن جوميز كان قد أخبر زملاءه في المنتخب أن ذلك الساحر أبلغه بفوزهم بكأس العالم 2022، وهو ما حدث بالفعل على حساب منتخب فرنسا في مباراة النهائي.

كما سبق أن تسبب في إصابة لاعب وسط ميلان لوكاس بيليا قبل مونديال روسيا 2018 خلال فترة لعبه في اتلانتا خلال مباراة الفريقين في الدوري الايطالي، مما أدى لاستبعاده من المنتخب حينها.

المصري اليوم