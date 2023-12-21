بالصور.. السفير المصري يلتقي والي البحر الأحمر ويهنئه بمنصبه





اكد السفير المصري لدى السودان السيد هاني صلاح مجددا دعم بلاده ومساندتها للسودان في مختلف المجالات خاصة المجال الطبي والانساني.

وقال السفير (لسونا) عقب لقائه بوالي البحر الأحمر اليوم انه قدم التهنئة الوالي بتوليه لهذا المنصب والذي قال انه مؤهل لإدارة الولاية في ظل هذه الظروف.

واكد هاني انه اطلع والي البحر الأحمر على المبادرة المصرية القطرية لدعم القطاع الصحي في السودان عامة والبحر الأحمر على وجه الخصوص.

واضاف إن مصر ستقوم بتوفير كل الدعم لمستشفى عثمان دقنة وأنها ستعمل جاهدة من أجل تطويره لتقديم الخدمات الطبية في هذا المستشفى.