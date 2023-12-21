توسع القتال.. برنامج الأغذية يعلق مساعداته في بعض مناطق السودان





أعلن برنامج الأغذية العالمي في بيان اليوم الخميس، تعليقه وصول المساعدات الغذائية لبعض مناطق ولاية الجزيرة السودانية بشكل مؤقت، وذلك في أعقاب اتساع القتال إلى جنوب العاصمة السودانية الخرطوم وشرقها.

فقد أخذ القتال الدائر في السودان منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي منحى جديدًا مؤخرًا، بدخول قوات “الدعم السريع” إلى منطقة الجزيرة في الوسط وهي ولاية اقتصادية وزراعية وذات موقع إستراتيجي يربط بين الشرق والشمال والجنوب.

في التفاصيل، أوضح إيدي روي ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره في السودان أن الهيئة علقت تسليم المساعدات الغذائية في بعض المناطق بالجزيرة، وأشار إلى أن الفرق تعمل على مدار الساعة لتقديم المساعدات في المناطق التي لا يزال من الممكن تقديمها فيها.

كما ذكر برنامج التابع للأمم المتحدة أن نحو 300 ألف شخص فروا من الجزيرة في غضون أيام، بعدما اندلعت اشتباكات هناك الأسبوع الماضي.

ومنذ 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، انضمت الجزيرة إلى دائرة الحرب في السودان وهي الولاية المتاخمة للخرطوم من الجنوب، وتعرف بكثافتها السكانية العالية كما أنها كانت وجهة النازحين الهاربين من القتال في الخرطوم.

وأمس الأربعاء، دخلت قوات “الدعم السريع” الحصاحيصا، ثاني أكبر مدن الجزيرة، وبذلك تكون هذه القوات قد سيطرت على الولاية.

في هذا الصدد، قالت لجان مقاومة الحصاحيصا في بيان: “دخلت قوات الدعم السريع المدينة واستولت على رئاسة الشرطة المحلية”، موضحة أن الأمر تم دون اشتباكات لعدم وجود قوات للجيش والشرطة.

كما اللجان أوضحت أن قوات “الدعم السريع” موجودة حاليًا في السوق الكبير بالمدينة وداخل عدد من أحيائها، خاصة الأحياء الطرفية ومحالج مشروع الجزيرة، وهو أكبر مشروع زراعي مروي في قارة أفريقيا وتبلغ مساحته 2.2 مليون فدان.

سبق ذلك، سيطرة قوات “الدعم السريع” على مدينة ود مدني عاصمة الولاية في 18 ديسمبر الجاري، بعد معارك مع قوة من الجيش استمرت حوالي 4 أيام.

كذلك، دخلت “الدعم السريع” مدن رفاعة، والجنيد، والكاملين، دون مقاومة تذكر، قبل أن تصل أخيرًا مدينة الحصاحيصا.

قناة العربي