تواصل الحملات الأمنية المشددة بالشمالية لبسط الأمن





تنفذ القوات المشتركة التي تضم الاجهزة الشرطة والعسكرية والامنية والمستنفرين بالولاية الشمالية هذه الأيام حملات أمنية مكثفة إنفاذا لأمر الطوارئ الصادر من والي الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض الله بأعلان حالة الطوارئ بالولاية.

وأكد مدير شرطة الولاية الشمالية اللواء شرطة حقوقي محمد احمد الامين في تصريح لسونا أن الأجهزة الأمنية تعمل في تعاون وتنسيق وتناغم تام من أجل إنفاذ أمر الطوارئ وتأمين الولاية وبسط الأمن والإستقرار والطمأنينة بها ودعا المواطنين لرفع الحس الامني وعدم الالتفات للشائعات والوقوف صفا واحدا خلف القوات النظامية للتصدي لكافة المهددات الامنية.

من جانبه أوضح القائد الميداني العام للحملات الامنية العميد شرطة أحمد محمد عبد الجبار أن الحملات الامنية جاءت بسبب ظروف الحرب الدائرة بالبلاد والظروف الامنية التي تهدد الولاية الشمالية والمحافظة علي الارواح والممتلكات والاعراض وأكد أن شرطة الولاية ممثلة في دائرة الجنايات وضعت خطة و إعداد قوات مشتركة من الأجهزة النظامية والمستنفرين لتنفيذ أمر الطوارئ.

وأشار الي توزيع عمل القوة الي عدة محاور المحور الأول العمل الامني وجمع المعلومات وضبط الخلايا النائمة والمشتبه بهم والمحور الثاني مكافحة الظواهر السالبة وضبط الاسواق والمحور الثالث تأمين الولاية من خلال وضع إرتكازات في التقاطعات ومداخل ومخارج الولاية وتحريك أطواف ليلية وعمليات تمشيط لمناطق الهشاشة مشيرا إلى أن الحملات حققت نتائج طيبة ستسهم بشكل وأضح في حفظ الامن والاستقرار وتأمين الولاية الشمالية.

سونا