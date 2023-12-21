وزير الداخلية المكلف يلتقي والي ولاية كسلا واللقاء يقف علي مجمل الاحوال الامنية والجنائية بالولاية

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان وزير الداخلية المكلف استمع خلال اللقاء الى تنوير متكامل عن جهود حكومة ولاية كسلا في تعزيز العملية الامنية بالولاية من خلال انفاذ خطط الاجهزة الامنية التامينية.

تحت اشراف لجنة أمن الولاية ودعمها لتلك الخطط بجانب التنسيق والتعاون مع ولاة ولايات سهل البطانة لمزيد من عمليات تأمين السهل عبر قوات مشتركة لمكافحة كافة انواع الجرائم و عمليات التهريب اضافة للمهددات الامنية الاخري قبل انطلاقة الاجتماع التنسيقي لتلك الولايات لمناقشة كافة الخطط الخاصة بترقية وتطوير الخطط التامينية وترقية الخدمات.