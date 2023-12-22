شاهد بالفيديو.. مواطنة سودانية تصدم جنود بالدعم السريع أثناء احتفالاتهم بدخول مدني: (البرهان باع ليكم الجيش وخلاهم يفتحوا ليكم الطريق وما تقولوا السبب الكيزان)





تصدر مقطع فيديو قام بتصويره ونشره أحد أفراد الدعم السريع قائمة المقاطع الأكثر تداولاً ومشاهدة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الذي وجد اعجاب المتابعين سيدة سودانية وهي تخاطب أفراد الدعم السريع أثناء مرورها بالمكان الذي كانوا يحتفلون به بمدينة ود مدني.

واتهمت السيدة خلال مخاطبتها لأفراد الدعم السريع قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان ببيع القضية لهم, وبرهنت السيدة التي وصفها المتابعون بالشجاعة بسماح الجيش للدعم السريع بدخول مدني.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد نفت المرأة أحاديث أفراد الدعم السريع حول انصياع البرهان للكيزان, مؤكدة أن الكيزان لا علاقة لهم بالأمر وأن كل ما يحدث هو انضمام الجيش للدعم السريع.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين