شاهد بالفيديو.. ناشط سوداني يحاصر عثمان ذو النون بأسئلة ساخنة ويجبره على الاعتراف بأخذه “ظرف” فيه مال من حميدتي.. وأنصار الدعامة: (تأكل ظرفنا وتنسى ظرفنا)





حاصر الناشط السوداني جعفر, نظيره الناشط الشهير عثمان ذو النون بعدد من الأسئلة الساخنة وذلك خلال بث مباشر جمعها في مكان واحد.

وبحسب البث الذي تابعه محرر موقع النيلين فقد أجبر الناشط جعفر, ذو النون على الاعتراف بزيارة قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو.

وأكد الرجل الذي زعم أنه يحمل مقاطع فيديو سرية للناشط الشهير ذو النون, خلال زيارته لمكتب قيادات الدعم السريع بالخرطوم.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد أجبر الناشط نظيره ذو النون بالاعتراف بأخذه أموال من حميدتي, وهو ما أكده الناشط البارز بقوله أن استلم ظرف من حميدتي وسط سخرية أنصار الدعم السريع الذين ردوا عليه بعد حديثه: (تأكل ظرفنا وتنسى ظرفنا).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين