الأهلي يقهر أوراوا.. ويحصد برونزية مونديال الأندية





حقق الأهلي المصري الميدالية البرونزية وحصد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية المقامة بالسعودية بفوزه الجمعة، على أوراوا ريد دياموندز الياباني بنتيجة 4-2.

تقدم الأهلي بهدف سجله ياسر إبراهيم في الدقيقة 19 ثم أضاع الجنوب أفريقي بيرسي تاو في الدقيقة 24 الهدف الثاني ولكن أوراوا سجل هدفا في الدقيقة 43 عن طريق خوسيه كانتي ثم أحرز هدف التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 54 عن طريق ألكسندر شولز.

الأهلي سجل هدف الفوز بالنيران الصديقة بعدما اصطدمت تسديدة علي معلول باللاعب يوشيو كويزمي في مرماه في الدقيقة 60 ثم أضاع علي معلول ضربة جزاء في الدقيقة 75 قبل أن يحرز الهدف الرابع في الدقيقة 90+8.وحصد الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر الميدالية البرونزية التي حققها للمرة الرابعة في تاريخه بعد نسخ 2006 و2020 و2021.

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