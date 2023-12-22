مورينيو عن عروض السعودية والبرتغال: الأمر محسوم





اعترف جوزيه مورينيو، مدرب روما، بأنه يود البقاء مع الجيالوروسي لسنوات مقبلة، مشددًا على أنه رفض 3 عروض منذ توليه المسؤولية الفنية للذئاب.

قال مورينيو، خلال المؤتمر التقديمي لمباراة نابولي: “نواجه حامل اللقب، ومن الواضح أنهم استحقوا الفوز بالكالتشيو، لقد فقدوا لاعبًا كبيرًا (كيم مين جاي) لكن ما يزال لديهم الكثير”.

وأضاف: “لقد فقدوًا مدربًا ممتازًا، لكن لديهم مدرب آخر خبير بالكرة الإيطالية (والتر ماتزاري) ويعرف نابولي جيدا، نتائجهم مختلفة لكن لديهم نفس اللاعبين والإمكانات، لديهم العديد من الحلول، نابولي هو نابولي”.وعن البقاء مع نابولي، علق المدرب البرتغالي: “هناك من شكك في موقفي لكنني قلت موقفي بوضوح، وهدفي هو ألا أترك مجالاً للشك بشأن هذا”.

وتابع: “لذلك، ليس هناك سبب للحديث عن ذلك، كل شيء واضح ومحسوم، بالنسبة لي أريد البقاء، لقد كنت دائما مباشرا وواضحا منذ البداية”.وزاد المدرب: “بعد أسبوع واحد من التوقيع مع روما، تلقيت عرضًا رائعًا، وبأمانة أخذت المعلومات عنه لكن لم أقبلها لأنه كان لدي اتفاق مع روما”.واستكمل: “بعد الفوز ببطولة المؤتمر، كان لدي عرضًا من المنتخب البرتغالي، وتعلمون كان بإمكاني العمل مع أفضل اللاعبين بالعالم والحصول على فرصة الفوز ببطولة أوروبا وكأس العالم”.

واستطرد: “لقد تحدثت مع النادي وكان من المهم البقاء بالنسبة لي، لذلك بقيت. وبعد نهائي بودابست أبلغت الملاك بالعرض السعودي لكنني قررت رفضه”.وأتم مورينيو: “أود البقاء والقتال رغم كل الصعوبات ومع كل الظروف والأشياء الإيجابية، لكن هذا هو موقفي وليس هناك أي شك. لم أعد أرغب بالحديث عن هذا الوضع بعد الآن”.

كووورة