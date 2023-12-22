شاهد بالفيديو.. قبائل الرشايدة تعلن دعمها للقوات المسلحة وتستقبل الفارين من الحرب بولاية الجزيرة





بعد استقبالهم المواطنين الفارين من الحرب بود مدني بولاية الجزيرة.. أعلنت قبائل الرشايدة عن دعمها للقوات المسلحة السودانية.

ونزح آلاف المواطنين من ولاية الجزيرة وحاضرتها “ود مدني” عقب دخول قوات الدعم السريع “المتمردة” للولاية بعد انسحاب قائد الفرقة الأولى مشاة والذي يجري التحقيق معه في ولاية سنار مع مجموعة ضباط آخرين.

ووصل عدد من النازحين إلى ولاية كسلا، بينما وصل آخرون إلى سنار والقضارف وكوستي.

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رصد وتحرير – “النيلين”