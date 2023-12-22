عائشة الماجدي: أنا ضد الحملة الحاصلة ل ذوالنون دا !





أنا ضد الحملة الحاصلة ل ذوالنون دا !

رغم إنو ذنون دا كان بشكيني لله عديل ومرات برفع يدو لله وبدعي علي عديل بالكيّ .

لكن تراااا انا زولة قلبي ميت وما بتفرق معاي القصص دي ..

ولو كان زول عدو لي عديل والليلة وقف مع الجيش يبقي دا ح يكون زولي طالما يجمعنا الجيش والوطن …

لكن مفروض الناس تفهم وتعرف أي حملة يقودوها الجنجويد ومعاهم سعرانيين نشطاء قحت ضد زول !

طوالي أعرف أنو الزول دا كويس وفي موقف صااااح ..

عليه أنا واقفة مع ذنون في الحملة العليهو دي ببساطة الخيول الأصيلة بتظهر في اللفة الأخيرة وذو النون أخيرًا وقف مع الجيش في حرب الجنجويد ومناديلهم من قحت …

والرمم ديل أعلامهم مبني علي الإشاعات والإتهامات الباطلة فما تشتغل بالفارغة وسردب وأشتغل شغلك …

ذو النون يجدك بخييير

إنصاف الرجال مهم

عائشة الماجدي