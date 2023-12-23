السيتي يكرس الهيمنة الأوروبية على مونديال الأندية





توج مانشستر سيتي بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، بعد التغلب على فلومينينسي البرازيلي (4-0)، مساء الجمعة، في المباراة النهائية للبطولة، التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة.

كما توج الأهلي المصري، بطل إفريقيا، بالميدالية البرونزية، للمرة الرابعة في تاريخه، عقب فوزه على أوراوا ريد دياموندز الياباني، بطل آسيا، بنتيجة (4-2) خلال مباراة تحديد المركز الثالث التي جمعتهما.ويعتبر ريال مدريد أكثر فريق توج بلقب كأس العالم للأندية والميدالية الذهبية، حيث نجح في الحصول على اللقب 5 مرات.كما أن الأندية البرازيلية هي أكثر من حققت الميدالية الفضية 6 مرات، حيث لم يحقق أي فريق الميدالية الفضية أكثر من مرة.

ويعد الأهلي المصري، هو الأكثر تحقيقا للمركز الثالث في كأس العالم للأندية والميدالية البرونزية 4 مرات.

وتتقاسم 3 أندية الأكثر تحقيقا للمركز الرابع (جوانجو إفرجراند الصيني – الأهلي المصري – الهلال السعودي)، بتواجدهم بالمركز الرابع مرتين.

ويعتبر جونبك هيونداي موتورز الكوري، الأكثر تحقيقا للمركز الخامس، وذلك بعد تواجده في هذا المركز مرتين.

ونجحت الأندية الأوروبية في التتويج بالميداليات الذهبية (16 مرة)، بينما تمكنت أندية أمريكا الجنوبية في التتويج بالذهبية (4 مرات).

وتعتبر أندية أمريكا الجنوبية الأكثر حصولا على الميدالية الفضية (11 مرة)، بينما حصلت الأندية الأوروبية والأسيوية على الفضية (3 مرات) والأندية الإفريقية (مرتين).وفي الميدالية البرونزية، تساوت أندية أمريكا الشمالية مع نظيرتها الآسيوية، حيث حصل كلا منهما على البرونزية (5 مرات)، وأندية أمريكا الجنوبية والإفريقية (4 مرات).

كووورة