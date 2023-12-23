خناقة شوارع .. نهائي كأس العالم للأندية يثير الجدل.. ماذا حدث؟





دخل كيل والكر، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، في مشاجرة بالأيدي مع فيليبي ميلو، لاعب فريق فلومينينسي البرازيلي، عقب المباراة التي جمعت بينهما في نهائي كأس العالم للأندية.

وتوج مانشستر سيتي ببطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه على فلومينينسي برباعية نظيفة، خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”.

وعقب انطلاق صافرة نهاية المباراة، توجه فيليبي ميلو إلى والكر، لاعب مانشستر سيتي، ونشب بينهما شجار وصل إلى التعدي بالأيدي، قبل أن يتدخل باقي اللاعبين من الفريقين لفك هذا الشجار.

حقق الأهلي الفوز على نظيره أوراوا، ليعود بالميدالية البرونزية من مشاركته ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة في السعودية.

الأهلي حصل على الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه، عقب فوزه على أوراوا (4-2).

الأهلي ثأر لقارة أفريقيا بفوزه اليوم أمام أوراوا الياباني، الذي كان متفوقًا على منافسيه من القارة السمراء في النسخ الماضية من مونديال الأندية.

ولعب أوراوا مع أبطال أفريقيا مرتين من قبل، الأولى عام 2007، وفاز على النجم الساحلي التونسي بركلات الجزاء، بعد انتهاء المباراة بالتعادل (2-2)، وحصد الميدالية البرونزية.

وبعد 10 سنوات، تجدد الموعد بين أوراوا وفريق أفريقي جديد، وهو الوداد المغربي، في نسخة 2017، وآنذاك فاز بطل آسيا (3-2) وحصل على المركز الخامس.

وتوجهت بعثة الأهلي إلى ملعب الجوهرة، لتتسلم الميداليات عقب انتهاء المباراة النهائية التي تجمع بين مانشستر سيتي وفلومينينسي.

صدى البلد