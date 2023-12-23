جماهير مدينة دنقلا تجدد دعمها ووقفتها خلف القوات المسلحة





خرجت جماهير مدينة دنقلا اليوم في مسيرة عفوية دعما وسندا للقوات المسلحة وخاطب المسيرة ممثل اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار بالولاية الشمالية البروفيسور الطيب سوركتي محييا تضحيات ومجاهدات القوات المسلحة وهي تدافع وتزود عن تراب الوطن وعقيدته ومكتسباته والتصدي لكل أشكال الاستهداف والتآمر على السودان.

وأكد أن القوات المسلحة وطوال الخمسين عاما تدافع عن أرض وقيم وكرامة ومقدرات الشعب السوداني وجدد الثقة في القوات المسلحة والأجهزة الامنية الأخرى في حسم المعركة الدائرة الان في عدد من جبهات القتال ضد مليشيا الدعم السريع وتطهير البلاد من المتمردين والعملاء والمتربصين بأمن ووحدة وإستقرار الوطن وترحم على أرواح الشهداء من العسكريين والمدنيين الذين ضحوا بأنفسهم دفاعا عن الأرض والعرض وصون عزة وكرامة الشعب السوداني ودعا الشباب للانخراط في معسكرات الكرامة لنيل شرف الدفاع عن العقيدة والوطن.

كما خاطب المسيرة قائد اللواء ٢٦٦دفاع جوي دنقلا إنابة عن القوات المسلحة العميد الركن علي إدريس مشيدا بدعم وإسناد شعب الولاية الشمالية المتواصل للقوات المسلحة وأكد أن الولاية قدمت ومنذ إندلاع الحرب في أبريل الماضي دعما عينيا وماديا ومعنويا للقوات المسلحة وجرحى العمليات ومعسكرات التدريب المفتوحة وأسر الشهداء وأشار الى أن المعركة الدائرة الان في السودان هي معركة الامة السودانية مضيفا أن القوات المسلحة قادرة بفضل لله تعالي أولا ثم بجهود ودعم وإسناد الاجهزة الامنية الاخرى والشعب السوداني على حسم المعركة وتحقيق النصر المؤزر وتطهير البلاد من دنس المتمردين والعملاء والمتربصين بأمن ووحدة وإستقرار السودان وقال إن الاجهزة الامنية في الولاية الشمالية تعمل في تعاون وتنسيق وتناغم تام من أجل حماية وتأمين الولاية والمحافظة على الارواح والممتلكات.

الى ذلك طالب الشيخ مختار عثمان إدريس الذي تحدث في المسيرة إنابة عن اللجنة الشعبية لحماية مدينة دنقلا بضرورة مواصلة الاعداد والتدريب لمواجهة المؤامرات والابتلاءات التي تحاك ضد السودان وأعلن وقوف الولاية الشمالية بكل أجهزتها ومؤسساتها وقطاعاتها وفعالياتها المختلفة صفا واحدا خلف القوات المسلحة صمام أمان وإستقرار البلاد تأكيدا لجيش واحد شعب واحد.

سونا