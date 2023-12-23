والي ولاية البحر الاحمر يؤكد جاهزية القوات النظامية بالولاية





اكد اللواء الركن (م) مصطفي محمد نور والي ولاية البحر الاحمر جاهزية القوات النظامية لأي طارئ وان السودان لن يؤتي من ولاية البحر الاحمر وان لجان الأمن المجتمعية تساهم في عمليات الأمن الداخلي وفي تأمين الأحياء ، جاء ذلك لدي مخاطبته اليوم برنامج نفرة اللجان المجتمعية بالولاية بقاعة السلام.

من جانبه امتدح اللواء شرطة نصر الدين محمد فضل المولي مدير شرطة ولاية البحر الاحمر دور لجان الأمن المجتمعية في مكافحة الجريمة ومكافحة الظواهر السالبة متناولا فلسفة الشرطة المجتمعية باعتبارها فكرة عالمية تنفذ في العديد من الدول بمسميات مختلفة.

فيما تناول العميد شرطة عبد العزيز محمد احمد عكوف مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية البحر الاحمر إلى مهام وواجبات واختصاصات اللجان المجتمعية وانتشارها بالولاية.

وفي سياق متصل وصف العميد امن عاطف علي مدير جهاز الأمن والمخابرات بالولاية لجان الأمن المجتمعية بالقاعدة الأساسية للأمن في الوقت الراهن ودورها في تطمين المواطنين بان الأمن مستتب متناولا مطلوبات لجان الأمن المجتمعية مشيدا بالعنصر النسائي بلجان الأمن المجتمعية.

ممثل لجان الأمن المجتمعية بالولاية المهندس فتح الرحمن نور الدايم أشار في كلمتة الي وجو مواقع لنقاط بسط الأمن بجانب اكثر من (322)لجنة مجتمعية بالولاية مشيراً الى تكليف لجان الأمن المجتمعية بالإشراف بالعمل الامني والجنائي داخل مراكز الإيواء.