ليفربول وآرسنال يخدمان المنافسين بالتعادل في موقعة أنفيلد





حسم التعادل موقعة ليفربول وضيفه آرسنال (1-1) على ملعب أنفيلد، مساء السبت، ضمن مباريات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح آرسنال التسجيل عبر جابرييل ماجاليس، في الدقيقة (4)، وعدل ليفربول النتيجة عن طريق محمد صلاح، في الدقيقة (29).وبهذه النتيجة، عزز آرسنال موقعه في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 40 نقطة، بينما رفع ليفربول رصيده إلى 39 نقطة، في المركز الثاني، ليخسر كل من الفريقين نقطتين في صراع اللقب.

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