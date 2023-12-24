السعودية تحسم الجدل بشأن لعب بعض مباريات كأس العالم 2034 بالدول المجاورة





أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل أن بلاده ستكون المستضيف الوحيد لمباريات كأس العالم 2034، حاسماً بذلك إمكانية استضافة الدول المجاورة للمملكة أية مباريات .

وقال المسحل – في مقابلة مع وكالة الأنباء الأمريكية “أسوشيتد برس” بحسب صحيفة سبق – إن الرياضة والمجتمع في المملكة يشهدان تحولات جذرية استعدادًا لاستضافة أكبر حدث لكرة القدم في العالم.

وقال المسحل: “نحاول أن نفعل كل شيء من أجل شعبنا واقتصادنا، ونرغب أيضًا في استضافة أكبر عدد ممكن من الناس من جميع الأماكن المختلفة في العالم”.

وحول ما إذا كانت جميع المباريات الـ104 في كأس العالم 2034 ستقام في السعودية، أم سيتم منح الدول المجاورة بعض المباريات لاستضافتها، قال المسحل: “الجواب هو أنها ستكون سعودية فقط.. مع وجود عديد من المدن والملاعب التي لدينا، فإن خطتنا هي أن نكون المضيف الوحيد”.

وأضاف: “نرحب بالجميع ونحترم الجميع، ولكن في الوقت نفسه لدينا قيمنا الخاصة وثقافتنا الخاصة، أينما سافرنا، نحترم دائمًا قيم وثقافة الأشخاص في الخارج ونتوقع الشيء نفسه من زوارنا”.

وأشار إلى أن وتيرة الإصلاحات الأخيرة في المجتمع السعودي كانت “أكثر بكثير مما كانت عليه في السنوات الـ80 الماضية”.

وأكد أن عديداً من الشخصيات من عدة أندية في مختلف أنحاء العالم عرضت نقل لاعبيها إلى السعودية.

واختتم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بقوله إن أي لاعب يتراوح عمره بين 7 و25 عاماً يمكنه التفكير في أن يكون جزءًا من المنتخب الوطني في كأس العالم 2034.

الشرق القطرية