شاهد بالصور.. 400 طبيب وطبيبة يؤدون القسم بسفارة السودان بالرياض





أدى صباح الأحد بسفارة السودان بالرياض بالمملكة العربية السعودية وبالتعاون مع المجلس الطبي السوداني أدى القسم عدد 400 طبيب وطبيبة من خريجي كليات الطب وطب الأسنان والصيدلية أدوا قسم المهنة استعدادا لممارسة المهنة.

وشرف أداء القسم القائم بأعمال السفارة السودانية بالرياض الاستاذ مهند عمر عباس عجبنا وممثل المجلس الطبي وعدد من المسؤولين.

وأكد المتحدثون ان أداء القسم اليوم يعتبر لأول مرة في تاريخ المهنة وعطفا على الأوضاع بالبلاد.

وأشاد المتحدثون بدور المجلس الطبي في دعم الأطباء الخريجين لإكمال مسيرتهم العملية وذلك دعما للرعاية الصحية بالبلاد.

ومن جانبهم أبدى الطلاب شكرهم للمجلس الطبي على القيام بدوره المنوط به في ظل الأوضاع الراهنة بالبلاد .