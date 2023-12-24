والي البحر الأحمر يشهد نفرة اللجان المجتمعية

خاطب الوالي النفرة مؤكداً أن السودان لن يؤتى من قبل ولاية البحر الأحمر، كاشفاً عن زيارته الميدانية بمعية اللجنة الأمنية لعدد من المواقع الإستراتيجية بالولاية ، مبينا أن لقاء نفرة اللجان المجتمعية تأتي من اجل التنسيق مع اللجان المجتمعية حول كيفية التأمين من الداخل.