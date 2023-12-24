سياسية
والي البحر الأحمر يشهد نفرة اللجان المجتمعية
خاطب الوالي النفرة مؤكداً أن السودان لن يؤتى من قبل ولاية البحر الأحمر، كاشفاً عن زيارته الميدانية بمعية اللجنة الأمنية لعدد من المواقع الإستراتيجية بالولاية ، مبينا أن لقاء نفرة اللجان المجتمعية تأتي من اجل التنسيق مع اللجان المجتمعية حول كيفية التأمين من الداخل.
وأوضح أن مداخل ومخارج الولاية مؤمنة بالقوات المسلحة؛ مناشداً اللجان المجتمعية بالتنسيق مع الجهات المعنيه والتبليغ الفوري عن الظواهر الغريبة.
كما تحدث مدير شرطة ولاية البحر الاحمر اللواء شرطة دكتور نصر الدين محمد فضل المولى، مشيدا بدور اللجان المجتمعية الفاعلة في مكافحة الجريمة، مؤكدا بأن مبدأ مكافحة الجريمة واجب على كافة المواطنين .
من جانبهم اكد المسؤولون من اللجان المجتمعية بالولاية اهمية اللجان، ودورها في المهام الوطنية والمجتمعية.
سونا
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