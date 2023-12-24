مبابي الأبرز والأصعب.. 10 خيارات هجومية أمام برشلونة





يعاني برشلونة ماديا في المواسم الأخيرة، ويؤثر هذا الأمر على تحركاته في الميركاتو. ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، يستمر ميركاتو برشلونة في التأثر بالظروف الاقتصادية خلال الموسم الحالي، لذا إذا قرر النادي تعزيز الخط الأمامي، فعليه أن يكون منتبها للخيارات المتاحة مجانا في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.وأبرزت الصحيفة الإسبانية أفضل 10 لاعبين في خط الهجوم، تنتهي عقودهم بنهاية هذا الموسم، وهم:أوليفيه جيرو ولوكا يوفيتش (ميلان)، وآنخيل دي ماريا (بنفيكا)، وأنتوني مارسيال (مانشستر يونايتد) ووسام بن يدر (موناكو)، وجابرييل باربوسا (فلامنجو)، وميتشي باتشواي (فنربخشة)، وفيليبي أندرسون (لاتسيو)، ونيكولاس بيبي (طرابزون)، وكيليان مبابي (باريس سان جيرمان).

ووصفت “موندو ديبورتيفو” احتمالية توقيع برشلونة مع مبابي بالحلم مستحيل، حيث لا يستطيع النادي تحمل التكلفة، سواء على مستوى مكافأة التعاقد أو الراتب.

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية، قالت إن برشلونة قد يلجأ لبيع المهاجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، في الصيف المقبل.

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