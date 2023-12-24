مونديال الأندية 2023.. أرقام استثنائية على الأراضي السعودية





حققت النسخة ال(20) من كأس العالم للأندية، والتي استضافتها المملكة العربية السعودية في جدة من (12-22) ديسمبر، أرقاما استثنائية حفظتها ذاكرة البطولة عن ظهر قلب، وسط منافسات مثيرة بين الفرق ال(7) المشاركة، وأجواء جماهيرية رائعة.وتزينت هذه النسخة من البطولة بختم خاص، في جوازات المسافرين القادمين من الخارج إلى المملكة، عبر مطار الملك عبدالعزيز في جدة، في مبادرة من وزارة الرياضة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، ممثلة بالمديرية العامة للجوازات.

وبالحديث عن هذه النسخة، فقد دخل فريق جديد في قائمة الأبطال الذهبيين للبطولة، وهو مانشستر سيتي الإنجليزي.

ولأن الأرقام الاستثنائية هي ما يميز البطولات، فقد شهدت هذه النسخة أيضا تسجيل رقم قياسي، على صعيد الحضور الجماهيري في مباريات الافتتاح، حين حطم عدد حضور مواجهة الافتتاح بين الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة”، كل أرقام النسخ ال(19) الماضية.فقد وصل العدد إلى أكثر من (50) ألف مشجع، الأمر الذي وجد إشادات دولية واسعة من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، ومختلف الشخصيات والقيادات في الاتحادات القارية ووسائل الإعلام الدولية.التغطيات الإعلامية الدولية لكأس العالم للأندية 2023 في المملكة، كانت في أعلى مستوياتها أيضا، حيث تجاوز عدد الحضور الإعلامي (444) إعلاميا وإعلامية، مثلوا مختلف الجهات الكبرى، وقدموا تغطيات شاملة في مدينتي الملك عبدالله الرياضية، والأمير عبدالله الفيصل، وسط توفير أعلى وأفضل التنظيمات والتجهيزات التي سهلت من مهمتهم في الملاعب.

وكانت هذه النسخة مليئة بالأرقام القياسية، حتى في تفاصيل مواجهات الفرق والأرقام الشخصية، حيث أصبح كريم بنزيما، لاعب الاتحاد، أول لاعب يسجل في أربع نسخ مختلفة من مونديال الأندية.

أما جوليان ألفاريز، لاعب مانشستر سيتي، فبات صاحب أسرع هدف في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية منذ انطلاقها، وذلك بهدفه في المباراة النهائية أمام فلومنينسي البرازيلي.

كما بات الإسباني بيب جوارديولا، مدرب السيتي، أعلى المدربين تحقيقا للقب، بوصوله للتتويج الرابع.أما الأهلي المصري فقد توج بالميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه، فيما أصبح فيليبي ميلو أكبر لاعب (من غير حراس المرمى) يشارك في البطولة بعمر يناهز ال(40) عاما.

كووورة