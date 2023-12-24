والي الخرطوم يؤكد اولوية تأمين احتياجات الريف الشمالي وتأمينه





بحث والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم مع وفد أهالي الريف الشمالي جملة من القضايا المتعلقة بالمنطقة والتي تشهد تواجدا كبيرا من المواطنين الذين. لجأوا للريف بعد إجبارهم على إخلاء منازلهم ونهبها من المليشيا المتمردة.

وتناول الاجتماع بالبحث قضايا الخدمات الأساسية لمقابلة الطلب العالي عليها خاصة قطاع الصحة والمياه وقال الوالي أن الصحة والمياه تمثل أولوية في الوقت الراهن لتغطية حاجة المواطنين المتواجدين بكثافة في منطقة كرري التي تستضيف أعداد كبيرة من المواطنين من كافة انحاء الولاية .

وثمن الوالي الدور الوطني لمواطني الريف الشمالي على تقديم المأوى والطعام للوافدين مؤكدا ان واجب الدولة دعم هذه الجهود ووجه وزارة الصحة بالولاية بالوقوف على احتياجات المرافق الصحية فيما تعهد الوالي بتوفير الوقود للمشاريع الزراعية لري مشاريع العروة الشتوية وانجاح الموسم الزراعي لتأمين الغذاء لسكان الولاية.

فيما جرى نقاش مطول حول تنظيم النشاط التجاري بالريف الشمالي بعد أن راج مؤخرا بكثافة وضرورة فتح الطرق في الوقت ذاته أكد الوالي عن مساعي لتأهيل شارع النيل الغربي.