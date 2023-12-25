سياسية
والي القضارف يتفقد جرحى ومصابي الحرب بمستشفى القضارف العسكري
تفقد والي القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب صباح اليوم يرافقه عدد من اعضاء حكومة ولجنة امن الولاية بمستشفى القضارف العسكري تفقد اوضاع جرحى ومصابي الحرب الحالية من القوات النظامية والقوات الاخرى اللذين تم اجلاءهم الى القضارف.
حيث وقف على الخدمات الطبية المقدمة لهم واحتياجاتهم العاجلة وطالب الوالي المكلف بتصنيف الحالات الحرجة التي تتطلب التدخل الطبي السريع توطئة لعلاجها.
ووجه ديوان الزكاة بتوفير النواقص وتقديم كل مامن شأنه المساعدة على تعجيل الشفاء لجرحى ومصابي الحرب.
وعبر عن خالص شكره وتقديره للجرحى وتضحياتهم في التصدي للقوات المتمردة بالمناطق التي طالتها الحرب.
سونا
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