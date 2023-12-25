بعد الانسحاب القطري.. ملياردير بريطاني يستحوذ على حصة بمان يونايتد





أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، استحواذ جيم راتكليف الرئيس التنفيذي لشركة إنيوس على حصة أقلية بلغت 25 في المئة، مقابل 33 دولارا للسهم الواحد.

وكان الشيخ القطري جاسم بن حمد آل ثاني يسعى أيضا للاستحواذ على النادي لكنه خرج من السباق قائلا إنه لن يزيد عرضه وقيمته 6 مليار دولار، ليبرم الملياردير البريطاني الصفقة مع عائلة غليزر، مالكة النادي.

وتتولى شركة إنيوس مسؤولية إدارة عمليات كرة القدم في النادي، وتستثمر 300 مليون دولار في النادي.

وقال النادي في بيان “كجزء من الصفقة، وافقت إنيوس على طلب من مجلس الإدارة لتولي مسؤولية إدارة عمليات كرة القدم بالنادي”.

وأضاف “يتضمن ذلك كل جوانب عمليات وأكاديميات كرة القدم للرجال والسيدات بالإضافة إلى مقعدين في مجلسي إدارة شركة مانشستر يونايتد ونادي مانشستر يونايتد لكرة القدم”.

وتمتلك شركة إنيوس نادي نيس، المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، وفريق لوزان المنافس في الدوري السويسري الممتاز، كما يعمل مع النادي الشريك رسينغ أبيدجان من كوت ديفوار. ويقف راتكليف خلف فريق غريناديرز، أحد أنجح فرق الدراجات في العالم.

رويترز