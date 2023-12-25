كولر: موديست حظه سيء مع الأهلي





تعاطف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مع الفرنسي أننوني موديست مهاجم الفريق.

قال كولر في مؤتمر صحفي اليوم الأحد بالإمارات قبل مواجهة سيراميكا في قبل نهائي كأس السوبر “موديست حظه سيء جدا”.

أضاف المدرب السويسري “كان يفتقد اللياقة البدنية في بداية انضمامه للفرييق وقادم من بلد وثقافة مختلفة ثم أصيب ثم تعرض للإيقاف في كأس العالم للأندية”.

أشار المدير الفني للأهلي “لقد كانت حالته النفسية سيئة جدا بعد الطرد في مباراة اتحاد جدة، لأنه يريد إثبات نفسه وأتمنى أن يحقق ما يريده في الفترة المقبلة”.

يذكر أن أنتوني موديست (36 عاما) انضم لصفوف الأهلي مطلع الموسم الجاري قادما بصفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع بوروسيا دورتموند الألماني، وسجل هدفين فقط مع الفريق، ويشارك على فترات متباعدة.

الشروق نيوز