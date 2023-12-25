سياسية

مالك عقار : يجب أن يتم تنظيم وتسليح المستنفرين تحت إمرة وقيادة القوات المسلحة حتى لا يصبحوا جماعات مسلحة قوية

2023/12/25
مالك عقار

قال نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار بأن توسعة دائرة الحرب إلى ولاية الجزيرة وحاضرتها ود مدني مقلق وتسبب في إحباط الشعب السوداني.
وأضاف عقار: لم أشعر يوماً بالتشاؤم حيال مستقبل السودان ولم تساورني الشكوك مطلقاً بهزيمة جيشكم وأدعو السودانيين للتمسك بهذا الأمل.
– يجب أن يتم تنظيم وتسليح المستنفرين تحت إمرة وقيادة القوات المسلحة حتى لا يصبحوا جماعات مسلحة قوية قائمة بذاتها للتكسب السياسي.
الجزيرة – السودان

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