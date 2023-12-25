سياسية
مالك عقار : يجب أن يتم تنظيم وتسليح المستنفرين تحت إمرة وقيادة القوات المسلحة حتى لا يصبحوا جماعات مسلحة قوية
قال نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار بأن توسعة دائرة الحرب إلى ولاية الجزيرة وحاضرتها ود مدني مقلق وتسبب في إحباط الشعب السوداني.
وأضاف عقار: لم أشعر يوماً بالتشاؤم حيال مستقبل السودان ولم تساورني الشكوك مطلقاً بهزيمة جيشكم وأدعو السودانيين للتمسك بهذا الأمل.
– يجب أن يتم تنظيم وتسليح المستنفرين تحت إمرة وقيادة القوات المسلحة حتى لا يصبحوا جماعات مسلحة قوية قائمة بذاتها للتكسب السياسي.
الجزيرة – السودان
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