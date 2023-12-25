تأكيدات على الأهمية الاستراتيجية لمطار كسلا





أكد اللقاء المشترك بين والي كسلا المكلف الاستاذ محمد موسي عبد الرحمن والمهندس سر الختم بابكر الطيب المدير العام لشركة المطارات السودانية على الاهمية الاستراتيجية لمطار كسلا واهمية اعادة تاهيل وتشغيل المطار وتطويره لاستيعاب شركات الطيران المحلية والعالمية .

وقدم الوالي خلال اللقاء الذي يجئ من برنامج زيارته للعاصمة الادارية بورتسودان ــ قدم تنويرا شاملا عن كافة الجوانب المتعلقة بالمطار والامكانيات والفرص المتاحة والاستفادة من المطار في الانشطة التجارية والاستثمارية المختلفة التي تعمل على تشجيع الناقل الجوي وتغطية تكاليف النقل فضلا عن الاستفادة من المطار كمطار ذو اهمية استراتيجية.

واستعرض الوالي الرؤية المأمولة للولاية من المطار في المستقبل القريب لخدمة الاغراض المختلفة في حركة الركاب المسافرين او الانشطة الاقتصادية والاستثمارية منوها إلى اهمية التنسيق بين الولاية وشركة المطارات للعمل سويا من اجل ان يكون مطار كسلا واحدا من الاوجه ومواعين حركة الملاحة الجوية في جوانبها المختلفة.

من جانبه امن المدير العام لشركة المطارات علي الاهمية الكبرى لمطار كسلا من حيث الموقع الاستراتيجي مشيرا إلى الجوانب التي يحتاجها المطار للقيام بالدور المطوب خاصة معالجة ارضية المطار لاستيعاب حركة الطائرات الكبيرة وتوسعة المطار نفسه حتى يستوعب الحركة بداخله من حيث الصالات وحركة البصات إلى جانب تخصيص مساحة للطائرات الرابطة.