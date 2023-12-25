والي القضارف يهنئ منسوبي الكنيسة الكاثوليكية بالولاية





قدم والي القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب يرافقه المدير التنفيذى لبلدية القضارف الاستاذ عباس ادريس محمد التهنئة لمنسوبي الكنيسة الكاثوليكية بحي ديم حمد بالبلدية بمناسبة ميلاد المسيح عليه السلام بحضور ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

واكد الوالي المكلف ان القضارف تتمتع بالتعايش السلمي بين اصحاب الأديان كافة مشيرا الى انها تعتبر سودانا مصغرا يتمتع مواطنيها باحترام الاديان السماوية فضلا عن احتضانها لعدد مقدر من اللاجئين الاثيوبيين.

واشار الى ان الترابط والتماسك الكائن بين اهل الولاية في مختلف طوائفهم واثنياتهم يمثل حائط صد ضد اعداء البلاد ومن يسعون لتمزيق وحدة البلاد والنيل من سلامة اراضيه.