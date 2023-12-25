جهاز الأمن والمخابرات العامة يقدم أدوية علاجية لمستشفى الضمان مروي





قدم جهاز الأمن والمخابرات العامة قافلة إسناد طبي لمستشفي الضمان مروي إشتملت على أدوية ومحاليل طبية تحت شعار (الوفاء لأهل العطاء)، بحضور المدير التنفيذي للمحلية بالإنابة الأستاذ حسن حسين ورئيس لجنة الجرحى والمصابين بالشمالية عميد/ رحمة الله عبد الصمد ولجنة أمن المحلية ومدير مستشفى الضمان مروي د.حافظ محمد وممثلين عن لجنة الإسناد الطبي للجرحى وإتحاد أبناء مروي.

وحيا المدير التنفيذي للمحلية بالإنابة مجهودات إدارة مستشفى الضمان، وجهاز المخابرات العامة في توفير الإحتياجات من الأدوية والمعينات، ممتدحا المبادرات المجتمعية لمواطني المحلية في دعم وإسناد مصابي معركة الكرامة.

وأكد رئيس لجنة الجرحى والمصابين بجهاز الأمن والمخابرات بالشمالية عميد رحمة الله عبد الصمد في تصريحات لسونا إن الأدوية العلاجية من لجنة إسناد الجرحى والمصابين ومستشفى الٱمل بجهاز الأمن والمخابرات العامه بعطبرة تأتي تقديراً وعرفاناً من إدارة الجهاز للأدوار المتعاظمة التي ظلت تقدمها إدارة مستشفى الضمان والكوادر الطبية المتخصصة لخدمة المرضي الوافدين من كل ولايات السودان، والجرحى والمصابين بمعركة الكرامة من منسوبي القوات المسلحة وجهاز الأمن والقوات النظامية الأخرى، مبيناً إن جهاز الأمن والمخابرات العامة لن يدخر جهداً في سبيل دعم إحتياجات المستشفى لتوطين خدمة العلاج بالداخل.