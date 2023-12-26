شاهد بالصورة.. مودل سودانية حسناء تخطف الأضواء من نجمات السوشيال ميديا بإطلالة مبهرة تعكس من خلالها جمال العروس السودانية والجمهور يتغزل ويشكي: (حرام عليك يا مزة نحنا الفينا مكفينا)





خطفت مودل سودانية حسناء الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ببلادها وذلك في أعقاب ظهورها بإطلالة جديدة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد سحبت المودل الحسناء “وجن” البساط من نجمات السوشيال ميديا البارزات بإطلالها الأنيقة.

وعكست المودل الحسناء صورة العروس السودانية الجميلة وذلك بعد ظهورها بزي العروس السودانية في ليلة الجرتق وسط تعليقات لم تخلو من الغزل من جانب الجمهور, حيث علق أحدهم قائلاً: (حرام عليك يا مزة نحنا الفينا مكفينا).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين