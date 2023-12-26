وزير الصحة يبحث مع والي كسلا الأوضاع الصحية





التقى وزير الصحة الإتحادي المكلف د.هيثم محمد إبراهيم، ظهر اليوم بمكتبه بالحجر الصحي بولاية البحر الأحمر، بوالي ولاية كسلا أ. محمد موسى عبدالرحمن، وتم النقاش حول التحديات والإشكاليات التي تواجه النظام والمرافق الصحية بالولاية والتنسيق للتدخلات العاجلة لتقليل من الوبائيات ، بالإضافة إلى الاطمئنان على توفر الأدوية والمستهلكات الطبية .

وأشار الوزير إلى إعتماد عمل الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة الإتحادية من ولاية كسلا .

وتعرف الوزير على النقص والإشكاليات التي تواجهه في جانب المعينات والأجهزة الطبية والكوادر الصحية العاملة، واستمع الوزير إلى تنوير شامل من الوالي حول مستوى الخدمات المقدمة في الجانب العلاجي والتشخيصي، بالإضافة إلى إمكانية التوسع في تقديم الخدمة لأكبر قطاع من المناطق على مستوى المحلية خاصة المناطق الريفية .

وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من قبل الولاية والوزارة لترقية القطاع الصحي معلناً التزام الوزارة بتوفير المعينات المطلوبة ودعم الولاية لإستقرار الأوضاع الصحية بالولاية، مشيراً إلى أن هنالك ترتيبات سيتم التفاكر بين الوزارة الإتحادية والولائية وضع رؤى ومقترحات وحلول يمكن أن تدعم الجانب الصحي بالولاية في مختلف الجوانب، لافتا إلى إرسال بعض المعدات والأجهزة لولاية كسلا.

وأشار الوزير إلى أهمية الدور المجتعي في مكافحة نواقل الأمراض ،مطمئنا الوالي حول توفير مستهلكات الغسيل، بالإضافة إلى زيادة حصة الولاية خاصة بعد الزيادة السكانية بسبب النزوح إليها، لافتا إلى التنسيق مع المركز القومي لأمراض وجراحة الكلى،لعقد إجتماع لمزيد من الترتيب لتحسين تقديم الخدمة، مبشرا بعودة خدمات التأمين الصحي بالولاية تدريجيا بناء على حسب رؤية وزارة الصحة الإتحادية.

من جهته أكد والي كسلا محمد موسى ، على أهمية الإجتماع لمعالجة الكثير من المشاكل التي تعاني منها الولاية، وأضاف أن الولاية في حوجة ماسة إلى تضافر الجهود وتوفير الخدمات ،ملتزما بالعمل على إستقرار الاوضاع الصحية بالولاية.

ودعا وزارة الصحة الإتحادية لمزيد من الدعم، مؤكدا على العمل لإستمرار تقديم الخدمات الطبية بالمرافق الصحية بالولاية من خلال توفير معينات العمل ، شاكرا وزارة الصحة الإتحادية لإيصال الإمداد للولاية ،وتوفير أدوية وغسيل الكلى.