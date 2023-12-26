أيهما أفضل للاستثمار في 2024 الذهب أم العقارات؟..نجيب ساويرس يوضح





كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس عن نصيحته بشأن أفضلية «الاستثمار في الذهب أم الاستثمار في العقارات» مع بداية العام الجديد 2024 والارتفاعات غير المسبوقة التي يشهدها سعر المعدن الأصفر.

وقال «ساويرس» خلال تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم الإثنين، إنه يفضل التوازن بين الاستثمار في الذهب والعقارات، متابعًا: «أي واحد عاقل يقول أنا عندي 100 جنيه، يحط 20 -30 في الذهب، و20-30 في العقار، و10-20 في السندات».

وأوضح: «أنا اخترت أبقى حاطط 50% في الذهب، لأنه بشوف الدنيا بتقلب، والعالم كل يوم فيه حرب جديدة، في غزة وليبيا والسودان وأوكرانيا».

وتابع ساويرس أحد المستثمرين الرئيسيين في شركات مناجم الذهب: «الدنيا كلها حوالينا حروب، والذهب ده الملاذ الآمن، الواحد مش بيدور على المكسب، بيدور على الأمان، وعشان كده بيروح للذهب».

وفي رده على نقل استثمارات العائلة خارج مصر، إثر نقل شقيقه «ناصف ساويرس» مكتب عائلته إلى أبوظبي، علق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس قائلا إن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، متابعًا: «ننقل إزاي المصانع والفنادق هنا، وكل يوم بفتح مشروع شكل، كل الكلام واحد عنده مكتب بره مصر بينقله في بلد تانية مش أكتر من كده».

وأضاف: «أنا هتكلم عن نفسي، لأن إخواتي بيزعلوا لما بتكلم عنهم، أنا مقدرش أروح أعيش في أي حتة تانية، عندي كل الفرص للعيش في أي مكان، لكن أنا لا أشعر بوجودي وسعادتي وراحتي غير في بلدي»، لافتا إلى «كون شركاتنا شركات عالمية وبتشتغل في كل حتة، دي حاجة تشرف مصر مش تضرها»، مشيرًا إلى أن عائلة ساويرس ما زالت أكبر مستثمر محلي في مصر.

وأكمل «ساويرس»: «إحنا مش رايحين نشتغل بره عشان مصر في ضيقة.. لأ، إحنا طول عمرنا عندنا نشاط دولي، فرصة إننا نصدر، ونجيب فرص عمل لأولادنا بره مصر، ويقبضوا بالدولارات ويحولوها لمصر، وإحنا بنحول أرباحنا دائمًا لمصر».

المصري اليوم