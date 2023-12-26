محافظ مشروع الجزيرة يدق ناقوس الخطر: خسارة المساحات الزراعية والمزارعين لمشاريعهم وأموالهم التي أنفقوها عقب نهب الدعم السريع للمشروع.. ويجب على الدعم السريع والجيش تحييد أراضي المشروع





قال محافظ مشروع الجزيرة عمر مرزوق، إن جميع مدخلات مشروع الجزيرة الزراعي قد سُرقت ونُهبت بواسطة قوات الدعم السريع بعد دخولها لمقر إدارة المشروع بمنطقة بركات جنوبي الجزيرة.

واجتاحت قوات الدعم، ولاية الجزيرة بعد سيطرتها على ود مدني عاصمة الإقليم دون أي قتال عقب انسحاب الجيش السوداني.

وأضاف المحافظ، إن هذا الوضع ينذر بمجاعة كُبرى بالبلاد، داعياً الجيش والدعم السريع بضرورة تحييد أراضي المشروع من الصراع المسلح والسماح بدخول الفنيين والعاملين بمشروع الجزيرة.

‏وأوضح أنّ عدداً من السيارات والآليات التابعة للوحدات الزراعية بمنطقة مارنجان بولاية الجزيرة تمت سرقتها، كما أن المخازن التي تحتوي على كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية كالذرة والقمح تم إفراغها من قبل اللصوص وجماعات مسلحة تابعة للدعم السريع.

‏ونوه مرزوق أن المساحة المزروعة حالياً بمشروع الجزيرة الزراعي بلغت خمسمائة ألف فدان، منها مئتا ألف فدان زرعت بمحصول القمح بالإضافة لعدد من المزروعات الأخرى للعروة الشتوية.

‏وتابع: “عدد كبير من العاملين بالمشروع من مهندسين وعمال ومزارعين لا يستطيعون العمل بأمان طالما أن المسلحين داخل الحقول والمكاتب الإدارية التابعة للمشروع”.

‏وحذر محافظ المشروع من خطورة الوضع في ظل عدم التحكم بمسارات ونسب مياه الري، مما يهدد المشروع بالعطش وخسارة المساحات الزراعية والمزارعين لمشاريعهم وأموالهم التي أنفقوها.

صحيفة السوداني