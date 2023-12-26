حظر استخدام الدراجات الناريةبالقضارف و اطلاق الاعيرة النارية فى المناسبات





الحاقا لامر الطواريء رقم 6 الصادر بأمر والى ولاية القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب بتأريخ 16/12/2023 م يحظر الاتى استخدام الدراجات النارية داخل حدود الولاية و اطلاق الاعيرة النارية فى المناسبات الاجتماعية ويحظر استخدام الدرداقات بعد الساعة الرابعة داخل حدود الولاية.

وكل من يخالف هذه المحظورات يعرض للعقوبه المنصوص عليها فى امر الطواريء رقم 6 لسنة 2023 م.

سونا