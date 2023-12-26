شرطة ولاية البحر الأحمر تحتفل بتخريج دورة القتال داخل المدن بتشريف مساعد المدير العام للتدريب

أكد الفريق شرطة موسى شره أحمد سليمان مساعد المدير العام للتدريب أهمية التدريب لرفع قدرات منسوبي الشرطة للاضطلاع بواجباتهم تجاه الوطن حفظا للأمن والاستقرار ، جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم بمركز تدريب شرطة الموانئ البحرية تخريج دارسي دورة القتال داخل المدن بحضور مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والتخطيط ومدراء الإدارات العامة والمتخصصة ، مشيرا إلى أن الدفعة المتخرجة تعد إضافة حقيقية لجهود رئاسة قوات الشرطة وشرطة ولاية البحر الأحمر لتحقيق الاستقرار وحماية وتأمين الأرواح والممتلكات ، خاصة وأن الدفعة المتخرجة تلقت تدريبا متقدما في رفع اللياقة البدنية والتدريب على مهارات الأسلحة الحديثة ومهارات القتال داخل المدن وتكتيكاته ، مضيفا أن إدارة التدريب مستمرة في إنفاذ برامجها التدريبية لكافة منسوبي قوات الشرطة من خلال الخطط الخاصة بدورات الإسناد بالولايات والتي تعتبر دورات مركزية ، مبينا أن الخطط التدريبية تستوعب كافة الولايات ببرنامج تدريبي متكامل يلبي احتياجات منسوبي الشرطة ، مشيدا بالاهتمام الكبير الذي ظلت توليه رئاسة قوات الشرطة للدورات التدريبية بمحلية كرري والولايات الأخرى.