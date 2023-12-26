سياسية
حركة عبد الواحد: رئيس أركان قوات الحركة كان في مهمة خاصة بالفاشر لا علاقة لها بالصراع الدائر بين الجيش والدعم السريع
قال محمد الناير المتحدث الرسمي باسم حركة تحرير السودان – قيادة عبد الواحد النور لـ”الشرق”:
– لم تحدث مواجهات في “نيرتتي” بجبل مرة وسط دارفور بين الحركة وقوات الدعم السريع.
– الحادث كان في منطقة “خور رملة” بين “قوتين متفلتتين”، والحركة ليس لها علاقة بذلك. وتم احتواء المشكلة من قبل الأهالي بالمنطقة.
– رئيس أركان قوات الحركة كان في مهمة خاصة بالفاشر لا علاقة لها بالصراع الدائر بين الجيش والدعم السريع أو الانحياز لطرف.
– موقف الحركة من الحرب منذ بدايتها لم يتغير، وهي لم ولن تدعم أي طرف من أطرافها.
– نسعى مع كل المخلصين من أجل إيقاف الحرب بالتواصل مع كل الفاعلين في الساحة، ولا يمكن أن تنجح مبادراتنا إذا انحزنا لطرف دون الآخر.
– الحركة تسيطر على المناطق كافة في وحول جبل مرة شماله وغربه وجنوبه وشرقه بما فيها طويلة وفينا ونيرتتي وقولو وغيرها.
– المناطق التي كانت تحت سيطرة الجيش وانسحب منها سيطرت عليها قواتنا.
الشرق للأخبار
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