حركة عبد الواحد: رئيس أركان قوات الحركة كان في مهمة خاصة بالفاشر لا علاقة لها بالصراع الدائر بين الجيش والدعم السريع





قال محمد الناير المتحدث الرسمي باسم حركة تحرير السودان – قيادة عبد الواحد النور لـ”الشرق”:

– لم تحدث مواجهات في “نيرتتي” بجبل مرة وسط دارفور بين الحركة وقوات الدعم السريع.

– الحادث كان في منطقة “خور رملة” بين “قوتين متفلتتين”، والحركة ليس لها علاقة بذلك. وتم احتواء المشكلة من قبل الأهالي بالمنطقة.

– رئيس أركان قوات الحركة كان في مهمة خاصة بالفاشر لا علاقة لها بالصراع الدائر بين الجيش والدعم السريع أو الانحياز لطرف.

– موقف الحركة من الحرب منذ بدايتها لم يتغير، وهي لم ولن تدعم أي طرف من أطرافها.

– نسعى مع كل المخلصين من أجل إيقاف الحرب بالتواصل مع كل الفاعلين في الساحة، ولا يمكن أن تنجح مبادراتنا إذا انحزنا لطرف دون الآخر.

– الحركة تسيطر على المناطق كافة في وحول جبل مرة شماله وغربه وجنوبه وشرقه بما فيها طويلة وفينا ونيرتتي وقولو وغيرها.