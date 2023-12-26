سياسية
بالصور.. المدير العام لقوات الشرطة يتفقد سير العمل بإدراتي الشرطة الامنية ومكافحة المخدرات بولاية البحرالاحمر
تفقد الفريق شرطة(حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة اليوم سير العمل بإدارتي الشرطة الامنية ومكافحة المخدرات بولاية البحرالاحمر بحضور اعضاء هيئتي الادارة والقيادة.
وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان المدير العام لقوات الشرطة استمع خلال الزيارة إلى الجهود التي تضطلع بها الادارتين في مكافحة الجريمة عبر الانتشار الواسع لمنسوبيها من خلال انفاذ الخطط التأمينية الخاصة بضبط وكشف الجريمة وترويج المخدرات والتي تستهدف عقول الشباب ، واوضح المدير العام لقوات الشرطة التزام رئاسة قوات الشرطة بتقديم الدعم اللازم لهذه الخطط حتي تسهم في دعم استقرار مواطني الولاية وحماية الارواح والممتلكات.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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