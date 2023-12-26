جوارديولا: الجماهير تترقب سقوطنا منذ السداسية





علق بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على الانتقادات التي يتعرض لها فريقه بعد تراجع نتائجه في الدوري وذلك بعد أيام من الفوز بلقب كأس العالم للأندية.وقال جوارديولا بحسب ما نقل موقع بي بي سي: “الآن سنذهب إلى المتجر وسنشتري كتاب آخر وسنبدأ في الكتابة من جديد” في إشارة إلى كتابة فصول جديدة من التتويجات.

وأضاف: “لدي شعور بأننا أتممنا عملنا فكرت في ذلك عندما توجنا بدوري الأبطال ومن ثم فكرت في السوبر الأوروبي الذي لم نتوج به وكذلك كأس العالم للأندية، لكن الآن فزنا بكل شيء”.وتابع: “عندما لا نفوز ينظر إلينا باعتبارنا لا شيء هم ينتظرون في الزاوية الناس تقول بأننا لا نتقبل النقد ولكن هذا جزء من عملنا”.

وأردف: “إذا عملت كمدرب في كرة القدم عليك تقبل انتقاد الناس عند عدم الفوز وسنحاول بدورنا الفوز في المباراة التالية”.

وواصل: “ما قدمته في الماضي كلما حققت المزيد من الانتصارات كلما زادت الرغبة في سقوطك شعرت بذلك عند الفوز بالسداسية رفقة برشلونة ولكن الألقاب التي توجنا بها مذهلة”.

وأتم: “الناس تشيد بك فقط لفوزنا بالمباريات ولكن يجب النظر لأبعد من ذلك في اللحظة التي لن نفوز خلالها سيتخلوا عن كل شيء ولكن لا بأس سنذهب مرة أخرى وسنرى ما سيحدث”.

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