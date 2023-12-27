شاهد بالفيديو ياسر العطا وسط الجنود يرسل التحايا لأبطال القوات المسلحة في ربوع السودان





أرسل الفريق أول ركن ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية التحايا لأبطال الجيش المنتشرين في ربوع السودان.

وقال ياسر العطا وهو يتوسط جنود أمدرمان العسكرية أنه يشيد بجسارة الوحدات والمناطق العسكرية المختلفة، وابتدأ بمنطقة المهندسين وفي أمدرمان وقال بأن معنوياتهم فوق.

واضاف العطا بأن إخوانكم في القيادة العامة سجلوا بطولات خالدة من الفداء والرجولة لأجل هذا الوطن، ووروحهم المعنوية تعانق السماء.

وقال بأن ناس الذخيرة والمدرعات يخوضوا معارك ضارية لأكثر من ثلاثة شهور ومعنوياتهم أعلى مننا، وإخوانكم في بحري كل يوم بدمروا في العدو، العيلفون والكدرو وحطاب سجلوا معارك بطولية خالدة.

وختم العطا بأن كردفان الهجانة أم ريش أساس الجيش ، وفي جنوب كردفان والفاشر شمال دارفور لهم التحية على صبرهم وجهدهم الكبير في القتال لإنهاء تمرد المليشيا المتمردة.

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رصد وتحرير – “النيلين”