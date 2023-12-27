كلوب: اقتربنا من استعادة طريقة ليفربول.. وما فعله الحكم جنون





يشعر الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أنه وفريقه اقتربا من استعادة أسلوب لعب الريدز في السنوات الأخيرة، وذلك عقب الفوز على بيرنلي

.وحقق ليفربول فوزًا صعبًا على بيرنلي، بهدفين دون رد، مساء الثلاثاء، على ملعب تيرف مور، ضمن مباريات الجولة 19 للبريميرليج.وقال كلوب، في تصريحات لـ “أمازون برايم” عقب المباراة: “لقد حاولنا العثور على طريقة ليفربول، وأعتقد أننا بتنا على مقربة منها، لقد لعبنا مواجهة مذهلة، ولم نسجل سوى هدفا واحدا (قبل الثاني في نهاية اللقاء)، وهو أمر غريب حقًا! هذه هي الطريقة التي تسير بها كرة القدم“.

وعن تسجيل جوتا لهدف قتل المباراة، قال: “إنه أمر رائع، لقد أحرزنا هدفًا رائعًا، لاعب آخر كان من الممكن أن يكون في المنافسة على جائزة رجل الشهر هو واتارا إيندو، يا لها من مباراة لعبها“.

وأضاف: “لقد صنعنا الكثير من الفرص مؤخرًا، ولم نستغلها، ولكن في النهاية الأمر يتعلق بالأداء، لقد لعبنا أربع مباريات في 10 أيام فقط، وكان المطلوب منا الفوز بها جميعًا“.

وتابع: “الهدف الأول كان رائعًا، لعب جاكبو بشكل جيد حقًا، كان هناك الكثير من التركيبات الجيدة، يحتاج المهاجم إلى هذه المواقف“.

وأكمل: “بشكل عام، المباراة التي لعبناها كانت بالضبط كما أردنا أن نلعب، في ذلك الوقت لم يكن لديهم حلول لكننا تركنا الباب مفتوحًا حتى سجلنا هدف التعزيز، وهذا هو الحال“.وواصل: “داروين نونيز مهاجم لا يصدق، ولكن إذا لم يسجل المهاجم، فإن النظام بأكمله ليس هو نفسه، أنت تشك في كل شيء، لا يقتصر الأمر على العالم الخارجي، ولكنك تشكك في كل شيء“.

وعن الهدف الذي ألغي لوجود صلاح في موقف تسلل، قال: “فقط شخص لم يلعب كرة القدم مطلقًا يمكنه اعتبار هذا تسللًا.. إنه جنون عندما ترى ذلك“.

وتساءل كلوب: “لماذا ينشئ الحكام وجهة نظرهم الخاصة بشأن شيء ما؟ نحن جميعًا نشاهد كرة القدم ونحتاج إلى الحكام، ولكننا نحتاجهم لتقديم التفسيرات الصحيحة للقواعد“.وعن السباق على اللقب، حتم: “هذا جميل، من المحتمل أن يتغير، وهذا لا يمثل مشكلة، لم يكن الأمر مثاليًا، ولكنا في الموقع الذي نريده“.

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