سيدة تشكو من نظر زوجها لها أثناء العلاقة الزوجية.. أمين الفتوى يرد





تلقي الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالاً من مُتصلة حول وجود مرايا كبيرة في غرفة النوم، وبالتالي يحدث نظر للجسم أثناء العلاقة الزوجية، فما حكم النظر للمرأة أثناء العلاقة الزوجية؟.

في ردّه، قال أمين الفتوى بدار الإفتاء لا مانع من وجود المرايا في غرفة النوم أثناء العلاقة الزوجية، فلا يجب أن نغطيها.

وأضاف خلال أحد البرامج الفضائية : أن المُستحب في هذه الحالة أن يكون هناك نوع من الستر، وهو عدم وجود تعرى كامل، أثناء العلاقة الزوجية، فهذا من آداب العلاقة الزوجية.

صدى البلد