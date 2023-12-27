قنصل السودان في أسوان: دخول السودانيين إلى مصر بطرق غير شرعية يُعرِّض حياتهم للموت والنهب والابتزاز والحوادث المرورية





قال القنصل العام للسودان في أسوان، السفير عبد القادر عبد الله، إنّ المواطنين السودانيين الذين يقومون بالدخول إلى مصر بطرق غير شرعية يُعرِّضون حياتهم للخطر والموت والنهب والابتزاز والحوادث المرورية والمُساءلة القانونية.

وأكّد القنصل العام أنّـه خلال الأسبوع الماضي وقع حادث سير أثناء دخول عدد من المواطنيين السودانيين إلى محافظة أسوان بطرق غير شرعية، حيث أسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين، منهم حالة حرجه لا تزال تتلقى العلاج داخل المستشفى.

صحيفة السوداني