كبّرت شفتي ابنتها ووثقت الواقعة.. تحرك كويتي رسمي بعد فيديو “طفلة الفيلر”





قررت وزارة الصحة الكويتية إغلاق عيادة جلدية وتجميل وإيقاف طبيب عن العمل، وذلك إثر قيامها بإجراء تجميلي لطفلة، وثقه مقطع فيديو أثار جدلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد.

ونشرت الوزارة بيانا، الثلاثاء، أعلنت فيه “إغلاق عيادة جلدية وتجميل في القطاع الصحي الأهلي، وإيقاف طبيب عن العمل، وإحالتهما لجهاز المسؤولية الطبية، بشأن ما تم تداوله من الادعاء بالقيام بإجراء تجميلي لطفلة”.

وانتشر مقطع فيديو بشكل كبير على مدار أيام، بعدما نشرته مدونة كويتية شهيرة عبر حسابها بموقع “إنستغرام”، وظهرت فيه مع طفلة قالت إنها ابنتها، حيث تم حقن شفتيها بالـ”فيلر” داخل إحدى العيادات، وهو إجراء تجميلي انتشر بشدة في السنوات الأخيرة.

وواجهت المدونة انتقادات قوية بعد الواقعة، بسبب مثل هذا التعامل مع الطفلة.

وأوضح بيان وزارة الصحة، أن الإجراء الذي تم اتخاذه جاء “بناء على توصيات فريق التفتيش الفني الذي تم تشكيله للتحقق من ادعاء إجراء تجميلي لطفلة، والذي رصد عددا من المخالفات بشأن تنظيم مهنة الطب والمهن المساعدة لها، وحقوق المرضى والمنشآت الطبية”.

الحرة