اجتماغ المجلس الاستشاري لتسهيل اجراءات الصادر و الواردبالموانيء البحرية





عقد المجلس الاستشاري لتسهيل اجراءات الصادر و الوارد بالموانيء البحرية السودانية يوم أمس اجتماعا موسعا ببورتسودان برئاسة الدكتور عصام الدين اسماعيل حسابو مدير عام هيئة الموانيء البحرية بالانابة رئيس المجلس الاستشاري ٠

و بحث الاجتماع اثار زيادة اجور وكالات الشحن و التفريغ على دورة العمل وعلى الصادر و الوارد ٠

كما بحث الاجتماع سبل توفير السيولة المالية للمخلصين لسداد الالتزامات المطلوبة ٠

الى ذلك تناول الاجتماع تشغيل آلية وزن الشاحنات ( الطرناطة ) التابعة لهيئة الموانيء بميناء بورتسودان الجنوبي ، وامن الاجتماع على تشكيل لجنة تضم كل الجهات ذات الصلة لاعداد مذكرة شاملة لتوضيح اثر الزيادة على دورة العمل المينائي وحركة الصادر والوارد ورفعها للجهات المختصة.

كما امن الاجتماع على الاجراءات الحالية المتبعة في سداد الالتزامات المالية ما بين المخلصين و الوحدات الحكومية تقديرا لظروف الدولة الحالية ، و جهود بنك السودان لحل المشاكل ، بالإضافة إلى التأمين على تشغيل طرناطة الميناء الجنوبي بالتنسيق بين الجمارك و الموانيء ٠

الى ذلك قرر الاجتماع تفعيل لجان ابادة البضائع التالفة و تفعيل القوانين و اللوائح الخاصة بالبضائع الغير مطابقة للمواصفات ومخاطبة الجهات المختصة بضرورة اشراك المجلس الاستشاري في القرارات التي تلي دورة العمل المينائي، كما قرر الاجتماع عقد اجتماع للمجلس بعد اسبوعين لمتابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع لتحقيق المصلحة العامة .

هذا وتفيد متابعات اعلام هيئة الموانيء البحرية بان اجتماع المجلس الاستشاري قد حظي بمبادرات إيجابية بناءة من جانب ادارة جمارك البحر الاحمر فيما يلي دعم وتعزيز قدرات الموانيء التنافسية ، وتحقيق المزايا التفضيلية للصادر السوداني، ودفع الاقتصاد الوطني الى الامام.

سونا