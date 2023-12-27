مصر تدعو مواطنيها إلى مغادرة السودان وعدم السفر إليه





دعت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، مواطنيها إلى سرعة مغادرة السودان وعدم السفر إليه، فيما كشفت عن إجلاء عدد من الطلاب المصريين العالقين في مدينة ود مدني، بولاية الجزيرة، والتي امتدت إليها الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقالت الخارجية المصرية في بيان، إنها “تهيب بجميع المواطنين المتواجدين في السودان بكل الولايات، بما في ذلك التي لم تطلها الاشتباكات المسلحة، بسرعة مغادرة السودان”، ودعت إلى “عدم سفر أي من المواطنين المصريين إلى السودان في المرحلة الحالية تحت أي ظرف، حفاظاً على سلامتهم”.

وأشارت الوزارة إلى نجاح السفارة المصرية لدى السودان في إجلاء 18 طالباً وبعض أولياء أمورهم من العالقين في مدينة ود مدني، والتي تشهد اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأضافت الوزارة أنها نسقت مع السلطات السودانية لتأمين إجلاء الطلاب من ود مدني، ووصولهم إلى مقر القنصلية المصرية في بورتسودان، وتسفيرهم بعدها إلى مصر.

الشرق للأخبار