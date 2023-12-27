نجم ريال مدريد ينجو من عقوبة مغلظة





نجا أحد اللاعبين البارزين في صفوف ريال مدريد، من التعرض لعقوبة مغلظة خلال الموسم الحالي.

وذكرت عدة تقارير أن عقوبة ناتشو مدافع ريال مدريد، قد تصل إلى الإيقاف لمدة 3 مباريات، على خلفية طرده أمام ديبورتيفو ألافيس، بعد تدخل عنيف على سامو لاعب المنافس.وكتب حكم اللقاء “تدخل ناتشو على الخصم في نزاع على الكرة باستخدام القوة المفرطة”.

ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو“، فقد قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني، إيقاف ناتشو لمدة مباراة واحدة.

وبذلك سيغيب ناتشو عن مباراة ريال مدريد المقبلة أمام ريال مايوركا، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإسباني.

ويعاني ريال مدريد حاليا من نقص في خط الدفاع، بسبب إصابة ديفيد ألابا وإيدير ميليتاو.

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