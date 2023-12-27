حميدتي يظهر بالصور ويقول إنه التقى مع موسيفيني

قال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” على حسابه بموقع “إكس”، اليوم الأربعاء ، إنه التقى بالرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وبحث معه التطورات في السودان، وذلك في أول ظهور له خارج البلاد منذ اندلاع الحرب بين الجيش و”الدعم السريع” في 15 أبريل الماضي.