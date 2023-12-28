قطر للطاقة توقع اتفاقية مع شل لبيعها النفط الخام لـ5 أعوام





وقعت /قطر للطاقة/ اليوم اتفاقية مدتها خمسة أعوام لبيع النفط الخام لشركة /شل/ الدولية للتجارة الشرقية، سنغافورة.

وبموجب الاتفاقية، سيتم توريد 18 مليون برميل سنوياً من نفط قطر البري ونفط قطر البحري لشركة /شل/ اعتباراً من يناير 2024.

وبهذه المناسبة قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إن الاتفاقية التي تم توقيعها بين الجانبين تعتبر الأولى من نوعها لتوريد النفط الخام مدتها خمسة أعوام.

وأضاف الكعبي “هذه الاتفاقية ستعزز العلاقة الوثيقة بين /قطر للطاقة/ وشركة/ شل/، والتي لا تعد مشترياً موثوقاً للنفط فحسب، ولكنها أيضاً عميل رئيسي لقطر للطاقة وشريك جدير بالثقة. نحن نتطلع إلى المزيد من البناء على علاقة العمل التاريخية مع هذه الشركة وإلى المزيد من النجاح.”

وتؤكد هذه الاتفاقية على استراتيجية قطر للطاقة التي تهدف إلى بناء علاقات تعاون تجارية واستراتيجية وذات أمد أطول.

يذكر أن /قطر للطاقة/ وشركة/ شل/ تتمتعان بشراكة استراتيجية طويلة الأمد من خلال العديد من الاستثمارات المشتركة في صناعة الطاقة في دولة قطر وحول العالم، بما في ذلك مشاريع قطر للطاقة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، ومصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، والعديد من الاستثمارات المشتركة الأخرى.

الشرق القطرية