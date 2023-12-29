قبل خسارة صلاح.. كلوب سعيد بعودة لاعب “محوري” لصفوف ليفربول





في الوقت الذي يستعد فيه ليفربول لخسارة جهود قائد منتخب مصر، محمد صلاح، الذي سيشارك في كأس الأمم الأفريقية، أعرب مدرب الفريق، يورغن كلوب، عن سعادته بعودة المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا، من الإصابة، واصفا إياه بـ”اللاعب المحوري”.

وغاب جوتا (27 عاما) عن 8 مباريات، بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال التعادل 1-1 أمام مانشستر سيتي في نوفمبر الماضي.

وعاد، الثلاثاء، ليسجل في الدقيقة 90، ويقود ليفربول لصدارة الدوري بالفوز 2-صفر على بيرنلي.

وفي ظل غياب ثلاثي الوسط، تياغو ألكانتارا وستيفان بايسيتيتش وأليكسيس ماك أليستر والجناح بن دواك والمدافعين آندرو روبرتسون وجويل ماتيب وكوستاس تسيميكاس بسبب الإصابة، كانت عودة جوتا دفعة معنوية كبيرة لكلوب.

وسيخسر ليفربول جهود صلاح، ثاني أفضل هدافي الدوري هذا الموسم خلف إرلينغ هالاند لاعب سيتي، عندما يغادر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، التي تقام في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير في ساحل العاج.

وعندما سُئل عما يضيفه جوتا إلى الفريق، قال كلوب للصحفيين: “أحب جوتا لكنه أهدر فرصا في الماضي أيضا. هذه هي نوعية اللاعبين التي نرغبها دائما. لاعب لا يشارك وحين يعود يحدث فارقا كبيرا”.

وأضاف: “ديوجو لاعب مهم للغاية لليفربول. الهدف الذي سجله اليوم يكشف عن ثقة عالية جدا، خاصة بعد أن كان يخضع لبرنامج إعادة تأهيل قبل أسابيع قليلة”.

ويستضيف ليفربول بعد ذلك نيوكاسل يونايتد على ملعب آنفيلد في الدوري في الأول من يناير، قبل رحلة إلى أرسنال في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي في السابع من يناير.

رويترز