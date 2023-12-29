شاهد بالفيديو.. “من أغرب الفرص في التاريخ”.. مهاجم مصري يهدر هدفا بطريقة لا تصدق





سجلت مباراة في كأس السوبر المصري أقيمت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الخميس، إحدى أغرب الفرص الضائعة في تاريخ كرة القدم.

ففي الدقيقة 65 من مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين سيراميكا وبيراميدز، وعندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي، حدث سوء تفاهم بين مدافع وحارس بيراميدز.

ووجد مدافع سيراميكا أحمد ياسر ريان نفسه مع الكرة أمام مرمى خالٍ تماما، ليسدد الكرة في القائم الأيمن لترتد بعيدا ويتم تشتيتها، وسط ذهول المتابعين.

حتى أن معلق المباراة أعلن عن الهدف قبل أن يسدد ريان الكرة، لكن صعق عندما سدد ريان الكرة في القائم.

ونشرت قناة أبوظبي الرياضية التي بثت المباراة عبر حسابها على إكس مقطع فيديو للفرصة الضائعة مع تعليق يقول: “من أغرب الفرص في التاريخ!”

وأضافت التغريدة: “المرمى خالٍ تماماً ولكن أحمد ياسر ريان يسدد في القائم.”

وربما بسبب تلك الفرصة الضائعة خسر سيراميكا المباراة التي انتهت لصالح بيراميدز بركلات الترجيح 5-4 بعد أن انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

من أغرب الفرص في التاريخ! المرمى خالٍ تماماً ولكن أحمد ياسر ريان يسدد في القائم#سيراميكا_كليوباترا_بيراميدز #كأس_السوبر_المصري pic.twitter.com/sZhQdRiOPh — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 28, 2023

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